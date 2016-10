Sky Sport Austria 01:30 bis 03:30 Basketball Basketball: Österreich Redwell Gunners Oberwart - WBC Raiffeisen Wels, 2. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken Der erste Titel der neuen Saison geht an den WBC Wels: Der Vizemeister triumphierte im Supercup-Finale mit 71:68 über die Gunners Oberwart - und nahm damit Revanche für das 0:3 in der ABL-Finalserie aus der letzten Spielzeit. "Das ist ein guter Saisonstart", freute sich WBC-Forward Davor Lamesic. Auch Teamkollege Kevin Payton ist glücklich über den Supercup-Sieg: "Die ganze Mannschaft hat heute eine unglaubliche Leistung gezeigt, in der Offensive und der Defensive." Jetzt kommt es in der zweiten Runde unmittelbar zum nächsten Aufeinandertreffen mit den Gunners. Ob der Double-Gewinner aus Oberwart das verpasste Triple verdaut hat? "Im ersten Moment ist die Niederlage natürl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

