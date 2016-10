Sky Sport Austria 03:00 bis 05:00 Basketball Basketball: Österreich BC Hallmann Vienna - Klosterneuburg Dukes, 1. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken Zum Saisonauftakt fordert der BC Vienna die Dukes aus Klosterneuburg. Wer legt im Derby die bessere Sohle aufs Parkett? Der neue Dukes-Chefcoach Zoran Kostic trifft gleich in seinem ersten Pflichtspiel auf seinen Ex-Verein: Mit den Wienern holte er vergangenes Jahr den Supercup. Der 54-jährige gebürtige Bosnier freut sich auf seine neuen Aufgaben als Trainer beim zehnmaligen Österreichischen Meister: "Klosterneuburg ist die erste Adresse in der ABL, um junge Spieler zu fördern und weiterzuentwickeln. Dies wollen wir auch weiter verstärken." In der letzten Saison schieden die Dukes bereits im Viertelfinale gegen die Traiskirchen Lions mit 0:3 Siegen aus. Der Hauptstadtklub musste in den Semifinal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie