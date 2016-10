ORF 3 20:15 bis 21:10 Porträt Die wahre Geschichte des Charles Lindbergh D 2014 2016-10-18 13:50 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Film zeigt das Leben von Charles Lindbergh mit allen Siegen und Rekorden aber auch abseits seiner Berühmtheit. Im Mai 1927 flog Lindbergh allein und nonstop von Paris nach New York über den Atlantik. Über Nacht wurde er zum weltberühmtesten Piloten und amerikanischen Helden für kommende Generationen. Doch nicht alles sollte so glücklich verlaufen wie seine Fliegerlaufbahn. Im März 1932 wird sein knapp 2-jähriger Sohn von Unbekannten in der Nacht aus seiner Krippe entführt, und zwei Monate später trotz Übergabe des Lösegeldes tot aufgefunden. Mit umfassendem Archivmaterial widmet sich die Dokumentation den zwei Seiten von Lindberghs Leben - zum ersten Mal völlig in Farbe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Charles Lindbergh