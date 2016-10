Niederlande 1 11:15 bis 12:00 Sonstiges Face to Face NL 2016 HDTV Merken Kun je een conflict doorbreken door elkaar tien minuten aan te kijken, zonder iets te zeggen? Ex-crimineel Ramon gaat deze uitdaging aan met zijn zus. Jarenlang woonde hij samen met zijn twee zusjes in de Bijlmer. In de jaren dat hij thuis woonde, heeft hij zijn familie veel leed en verdriet bezorgd. Met name zijn zusje Bronwyn is regelmatig doodsbang geweest voor haar grote broer. Inmiddels zijn ze allebei volwassen en heeft Ramon zijn verleden achter zich gelaten. Lukt het hen om door middel van een face-to-face-ontmoeting hun verleden een plek te geven? Ook zien we Bea en haar 75-jarige moeder Betsie, die door haar slechte gezondheid veel aandacht en zorg nodig heeft. Toen Betsie haar man twee jaar geleden verloor, ging het mis. Sinds een enorme escalatie hebben moeder en dochter elkaar nooit meer gezien en hun hele familie lijdt hieronder. Lukt het Bea en Betsie om de verwijten en ruzies aan de kant te zetten en via een face-to-face-ontmoeting een nieuwe start te maken? In Google-Kalender eintragen Moderation: Bert van Leeuwen Originaltitel: Face to face