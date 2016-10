ATV 00:45 bis 03:05 Actionfilm Lethal Weapon 3 - Die Profis sind zurück USA 1992 Nach einer Vorlage von Jeffrey Boam Stereo 20 40 60 80 100 Merken Mit dem Actionfilm "Lethal Weapon" landete Regisseur Richard Donner 1987 einen Überraschungs-Hit. Im Team mit den beiden Hauptdarstellern Mel Gibson und Danny Glover gelang es ihm, eine erfolgreiche vierteilige Filmserie ins Leben zu rufen. Das Trio hat auch bei der Westernkomödie "Maverick" zusammengearbeitet. Donner drehte zudem mit Gibson 1997 den Thriller "Conspiracy Theory". Nachdem Mel Gibson in den letzten Jahren hauptsächlich mit Alkoholexzessen sowie als Regisseur umstrittener Filme aufgefallen war, tauchte der Australier 2010 mit "Edge of Darkness" wieder einmal als Schauspieler aus der Versenkung auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Martin Riggs) Danny Glover (Roger Murtaugh) Joe Pesci (Leo Getz) Rene Russo (Lorna Cole) Stuart Wilson (Jack Travis) Steve Kahan (Captain Murphy) Darlene Love (Trish Murtaugh) Originaltitel: Lethal Weapon 3 Regie: Richard Donner Drehbuch: Jeffrey Boam, Robert Mark Kamen Kamera: Jan de Bont Musik: Eric Clapton, Michael Kamen, David Sanborn Altersempfehlung: ab 16