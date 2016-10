ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls Babyalarm! USA 2003 Stereo Merken Rory wird eingeladen, gemeinsam mit Sherry und deren Freundinnen die Geburt ihres Babys zu feiern. Als das Kind sich jedoch eine Woche zu früh ankündigt und Christopher gerade auf Geschäftsreise ist, scheint Rory die Einzige zu sein, die Sherry bei der Geburt im Krankenhaus beisteht. Doch zum Glück tauchen Christopher und Lorelai noch rechtzeitig kurz vor der Entbindung auf. Als Lorelai Sherrys Baby in den Armen hält, erinnert sie sich an die Zeit, in der sie als 16-Jährige Rory zur Welt brachte und dabei ganz auf sich allein gestellt war?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Amy Sherman-Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips