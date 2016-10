ATV 13:10 bis 13:40 Comedyserie King of Queens Folge: 203 Wild und gefährlich USA 2007 Stereo Merken Doug fährt zu seinem 20. High School Treffen, aber die Feier ist total öde - bis Doug auf seinen alten Freund Jeff trifft. Jeff hat angeblich eine geniale Idee, wie sie sich endlich für die Probleme rächen könnten, die ihnen ihr früherer Schuldirektor immer bereitet hat. Carrie und Arthur wollen sich indessen zu Hause einen gemütlichen Abend vor dem Fernseher machen. Doch sie können sich beim besten Willen auf keinen Film einigen, den sie beide sehen wollen? Gaststar: Adam Sandler (Jeff) . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Marshaun Daniel (Kirby) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Dennis Regan, Mikel Soccio Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar Altersempfehlung: ab 6