ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Die Entscheidung USA 2002 2016-10-27 12:10 Stereo Merken Auf einer Erkundungstour treffen Jack und sein Team auf das offenbar sehr freundliche Volk der Colonier, dessen Welt schon vor Jahrhunderten von den Goa'Uld verlassen wurde. Die Wissenschaftler der Colonier arbeiten mit Naquadria, einem Stoff, der noch viel stärker als Naquadah ist. Daniel findet heraus, dass die Substanz zur Herstellung von Vernichtungswaffen dienen soll. Als er eine drohende Explosion verhindern will, bekommt er eine tödliche Dosis radioaktiver Strahlung ab. Seine Freunde können ihn zwar zur Erde zurückbringen, aber es scheint für ihn keine Hoffnung mehr zu geben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Don S. Davis (General Hammond) Suanne Braun (Hathor) Tony Amendola (Bra'tac) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Brad Wright, Jonathan Glassner, Robert C. Cooper Kamera: Jim Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16