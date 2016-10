ATV 2 06:50 bis 08:10 Dokusoap Sasha Walleczek isst anders! A 2007 Stereo Merken Ernährungsberaterin Sasha Walleczek zeigt wieder dass gesundes Essen Spaß machen kann und vor allem schmeckt. Vorbei sind die Zeiten, in denen Schnitzel und Pizza am Tisch standen - in "Sasha Walleczek isst anders!" lernen die Kandidaten Gemüse und Obst zu schätzen und "gute" von "bösen" Lebensmitteln zu unterscheiden.. Um besser auf mögliche Schwierigkeiten, Krisen und Rückfälle reagieren zu können stattet Sasha die Kandidaten mit einer Tagebuchkamera aus. Mit Hilfe dieser kann die Ernährungsberaterin schneller auf Probleme eingehen und Fehler in der Umsetzung korrigieren. Weiters wird die Alltagstauglichkeit der Walleczek Methode bewiesen und gezeigt, wie man die Ernährungsgrundsätze auch ins normale Leben integrieren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sasha Walleczek isst anders!

