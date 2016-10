Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton Mia Zabelka - österreichischer Musikexport und Gastgeberin der internationalen Improvisations-Szene Merken Mia Zabelka reist im "Zeit-Ton"-Porträt durch ihre neuen CD-Veröffentlichungen wie Monday Sessions und Medusas Bed, durch Alben mit Nicola Hein und Asferico. Daneben gibt es viele Gesprächsthemen: Zabelka ist heuer mit dem "Outstanding Focus Act" geehrt worden. Dieser Preis ermöglicht eine Tournee in zehn Länder mit 20 Auftritten. Ihre Stationen waren und sind Rumänien, Großbritannien, Frankreich, Holland, Belgien, Irland, Dänemark, Deutschland, Schweden, Russland, Italien und Spanien. Im vergangenen Jahr ist die Violinistin und Komponistin mit dem "Outstanding Artist Award" des Bildungsministeriums ausgezeichnet worden. Es wurde damit anerkannt, dass sie in der Südsteiermark mit dem Klanghaus Untergreith ein globales Dorf aufgebaut hat, ein Festival mit hoher internationaler Qualität und regionaler Bedeutung. Mia Zabelka hat in das kleine steirische Dorf ihre weite Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Künstlerinnen in den USA, in Kroatien, in Deutschland und Norwegen gebracht: Die internationale Vernetzung ist ein künstlerisches Elixier für die österreichische Improvisationsszene. Am 21. Oktober wurde von Zabelka zudem das Projekt SFIEMA vorgestellt. Dahinter verbirgt sich die neue "Society For Free Improvisation and Experimental Music Austria". Bezweckt wird die Förderung von experimenteller Musik bzw. Klangkunst, die in frei improvisierten und komponierten Formen, mit akustischen, elektroakustischen und elektronischen Mitteln produziert wird. Das Gründungskonzert wird am 4. November 2016 im Rahmen von Wien Modern im Keller des Café Korb stattfinden. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 20:30 bis 23:40

Seit 186 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 156 Min. Schiffbrüchig

Abenteuerfilm

Tele 5 22:05 bis 00:00

Seit 91 Min. Zeit zu leben

Drama

Super RTL 22:15 bis 00:40

Seit 81 Min.