Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges "Aus dem Fenster" Merken Was machst Du gerade? Für Facebook-User eine ganz normale Frage, wenn sie sich in das soziale Netzwerk begeben. Torsten Körner, Schriftsteller, Journalist, Fernsehkritiker, lebt in Berlin-Friedenau in einer ruhigen kleinen Seitenstraße, arbeitet viel zu Hause und ist ein überzeugter Nichtsmacher. Meistens. Alle seine Freunde machen was, machen tolle dynamische, aufregende, der Welt mitteilenswerte Sachen, nur er macht nichts. So konnte es nicht weitergehen! Er beschließt, auch etwas zu machen, macht das, was er sowieso jeden Tag macht: Er sieht aus dem Fenster. Und dann beschreibt er, was er sieht, ein ganzes Jahr lang, zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten. Mal ist es eine konkrete Straßenbeobachtung, die sich dicht an die Realität hält, mal ist es eine lyrische Assoziation, die sich an einem Blick, einem Ereignis entzündet. So entsteht ein bunter Reigen an Statusmeldungen, Text-Miniaturen über alles, was zwei oder vier Beine, was Flügel und Federn hat, was rast oder schleicht, was träumt oder turtelt. Und irgendwann fängt Torsten Körner an, mit seinem Fenster zu sprechen, als er entdeckt, dass das Fenster nicht nur sprachbegabt ist, sondern ein geselliger Zeitgenosse. Torsten Körner, geboren 1965 in Oldenburg, ist ein deutscher Fernsehkritiker, Journalist und Schriftsteller. Der Wahlberliner studierte Germanistik und Theaterwissenschaft und schrieb in Berlin eine filmgeschichtliche Dissertation über Heinz Rühmann. Körner ist Juror des Grimme-Preises und Autor mehrerer Sachbücher sowie von Biografien über Heinz Rühmann, Götz George, Franz Beckenbauer und Willy Brandt. 2009 erhielt er für seine Fernsehkritiken den Bert-Donnepp-Preis des Adolf-Grimme-Instituts. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Matthias Brandt Regie: Holger Rink Musik: Jens Thomas