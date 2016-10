Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Alte Musik - neu interpretiert "Amore traditore - alles dreht sich um die Liebe". Werke von Johann Sebastian Bach, Antonio Caldara, Benedetto Marcello u.a. (Mauro Borgioni, Bass; Lorenzo Feder, Cembalo) / "Les voyages de M Froberger". Werke von Johann Jacob Froberger, Louis Couperin, Johann Sebastian Bach u.a. (Wolfgang Glüxam, Cembalo) Merken Amor als Verräter, Helfer aus der Not, Quelle der Freuden und Leiden: Das Thema Liebe bewegt seit jeher Künstler und Komponisten aus E- und U-Musik. Ein Streifzug, in dem auch eine Kantate aus der Feder von Johann Sebastian Bach nicht fehlen darf. Wenn wundert es, wenn Bach bei diesem Thema auch auf einen italienischen Text zurückgereift. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernhard Trebuch