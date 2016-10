Österreich 1 17:30 bis 17:55 Sonstiges Spielräume Musik aus allen Richtungen Tapas musicales. Kostproben aus Nordspanien, live bei der WOMEX 2016 Merken Die 22. Ausgabe der populären Weltmusikmesse ist eine Wiederholungstäterin: Nach einem kurzen - aber erfolgreichen - Aufenthalt in Budapest machte die WOMEX zum zweiten Mal in Galizien Station. Santiago de Compostela ist damit das Ziel einer ganz besonderen Pilgerreise, wenn an die 3000 World-Music-Aficionados aus aller Welt anreisen. Naheliegend, dass Galizien und angrenzende Provinzen bei den über 60 Konzerten schwerpunktartig behandelt werden, aber beispielsweise auch die Anwesenheit einer starken Delegation aus Kanada (Diskussionen über CETA wurden höflich vermieden) schlägt sich in Liveacts und Messe-Ständen nieder. Der WOMEX Lifetime Award hingegen wird einer lebenden Legende aus der Karibik verliehen: Calypso Rose beehrt den letzten Vormittag der WOMEX mit ihrer Anwesenheit.?Sämtliche Konzerte wurden mitgeschnitten, inklusive der Eröffnungsnacht mit musikalischen Tapas aus Galizien, Aragonien und dem Baskenland, ein Füllhorn zum Aussuchen für die Spielräume? In Google-Kalender eintragen Moderation: Albert Hosp