Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Tenorale Vehemenz und Eindringlichkeit: Jon Vickers. Ausschnitte aus Opern von Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Benjamin Britten u.a. "Wie Maria Callas vermittelt auch Jon Vickers Singen weniger schöne Erlebnisse als schmerzliche Erfahrungen: Leid-Erfahrungen. Hat man ihn gehört, so bewahrt die Erinnerung nicht einzelne schöne Töne und Klänge, sondern ein Bild von großer Eindringlichkeit." So hat der gestrenge Jürgen Kesting den 1926, vor 90 Jahren geborenen, 2015 verstorbenen kanadischen Heldentenor Jon Vickers beschrieben. Die Gesangstechnik von Jon Vickers war keineswegs die perfekteste und seine Stimme auch nicht die belcantistischste, und doch hat er mit immenser Ausdruckstiefe, mit enormer Gestaltungskraft und starker Persönlichkeit stets aufs Neue zu fesseln und zu faszinieren vermocht. Von den späten 1950er bis in die mittleren 1980er Jahre war er mit seiner kraftvollen Stimme ein weltweit gefeierter Interpret heldischer Tenorpartien, hochgeschätzt von den führenden Dirigenten seiner Zeit.