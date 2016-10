Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Ö1 bis zwei Orpheus in Kolumbien. Christina Pluhars Singspiel "Orfeo Chamán" Merken Orpheus, Sohn der Kalliope und des Gottes Apollo, in Thrakien geboren. Sein Vater schenkte ihm eine Lyra und mit ihr die Gabe, mit seiner Musik Götter und Menschen, Pflanzen und Tiere, ja Steine und Gewässer zu betören, zu besänftigen, sie innehalten zu lassen. Eigentlich, so hat sich offenbar Christina Pluhar gedacht, hat er viel von einem Schamanen - und so entstand für die Oper von Bogotá das Singspiel: "Orfeo Chamán". Dem Album liegt auch eine DVD mit einer Aufzeichnung der Aufführung von Bogotá bei, wo mit einfachsten Mitteln, aber L'Arpeggiata und Christina Pluhar im Orchestergraben, eine eigene Orpheus-Geschichte erzählt wird. Denn in "Orfeo Chamán" treffen Mythen aus Kolumbien auf die Sagen von Orpheus, seinem Bruder Aristaios, ja sogar Odysseus tritt gleich zu Beginn auf. Christina Pluhar hat dafür Musik zusammengestellt, komponiert und arrangiert, und sich wie schon früher sowohl bei traditioneller als auch bei Kunstmusik bedient, indem sie perfekt Stile des 16., 17. Jahrhunderts imitiert. Doch die von ihr selbst in der Vergangenheit gesetzten Standards sind hoch und diesmal erreicht sie nicht das Niveau, das sie bis jetzt mühelos über viele Alben gehalten hat. Der blinde kolumbianische Hauptdarsteller, hörbar ein Autodidakt, vermag nicht mit den ausgebildeten Stimmen und Gestaltern mitzuhalten. Doch ist das ganze Projekt für ihn entwickelt worden, also war möglicherweise die Ausgangssituation fragwürdig. Der Stilmix, den l'Arpeggiata schon lange pflegt, wirkt ein wenig beliebig und es fehlen wirklich zündende Nummern. Wahre Christina-Pluhar-Fans werden aber auch hier immer wieder die Qualitäten finden, die sie und l'Arpeggiata auszeichnen und die Grund genug sind, auch die nächste CD mit Spannung zu erwarten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Mirjam Jessa