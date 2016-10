Bayern 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges radioTexte am Dienstag Morten A. Strøksnes: "Das Buch vom Meer" (4/4) Merken Angeblich wurden im Jahr 2015 weltweit 111 Angriffe von Haien registriert, neun Menschen starben. Es waren der Weiße Hai, der Bullenhai und der Tigerhai, die die tödlichen Unfälle verursachten. Obwohl Haie keine Menschenfresser sind, versetzen sie seit Herman Melvilles Kampf gegen Moby Dick und Peter Benchleys Roman "Jaus - Der Weiße Hai" Fischer, Badende und Surfer in Panik. Gelten sie doch als erbarmungslose, blutrünstige Killer. In Wirklichkeit steht eine ganz andere Zahl im Vordergrund. Nach einer von den Vereinten Nationen veröffentlichten Schätzung wurden 2015 fast 100 Millionen Haie getötet - von Menschen! Mit ihrem Tod halten die vermeintlichen Mörder ganze Wirtschaftszweige am Leben - auch die Lebensmittelindustrie - vor allem in den asiatischen Ländern, wo verschiedene Organe dieser "Meeresungeheuer" als Kraft-und Potenzmittel hoch im Kurs stehen. Und wie steht es mit den Eishaien? Gibt es sie überhaupt? Für den Maler Hugo von der Lofoten-Insel Skrova und seinen Freund sind diese mythischen Tiere, diese "Urzeitwesen", die am Grund tiefer norwegischer Fjorde bis hinauf zum Nordpol schwimmen, kein Hirngespinst, kein Produkt ihrer Phantasie. Im Gegenteil. In einem kleinen Boot wollen die zwei Freunde ein ganzes Jahr lang aus den Tiefen des Nordatlantiks einen Eishai ziehen, jenes sagenumwobene Meeresmonstrum, das sich selten an der Oberfläche zeigt. Während sie auf den Traumfang ihres Lebens warten, erzählt ihr Schöpfer und unsichtbarer Kapitän Morten A. Strøksnesspannende Geschichten von erfundenen Wesen, von Quallen mit dreihundert Mägen, von Seegurken und Teufelsanglern. Zitiert mutige Polarforscher, unerschrockene Walfänger, schlaue Kartographen. Lässt die Freunde nie im Stich. Im (Studio-) Boot sitzen die Schauspieler Shenja Lacher und Stefan Wilkening, deren Interpretation für ein atemberaubendes Hörabenteuer sorgt. Das von den radioTexten am Dienstag produzierte Hörbuch ist im Hörverlag erschienen. In Google-Kalender eintragen