Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Scott Fitzgerald und Benny Goodman Schott Fitzgerald. Das Leben, ein Liebesbeweis / Benny Goodman. The King of Swing / Das Kalenderblatt 25.10.1853: Neue Pinakothek eröffnet. Von Susanne Tölke Schott Fitzgerald - Das Leben, ein Liebesbeweis. Autorin: Astrid Mayerle. "Ich erinnere mich, dass ich eines Nachmittags im Taxi fuhr, zwischen sehr hohen Gebäuden, unter einem malven- und rosafarbenen Himmel, und ich begann zu schreien, weil ich alles hatte, was ich wollte, und wusste, dass ich nie mehr so glücklich sein würde." Kurz nach der Veröffentlichung seines ersten Romans "Diesseits vom Paradies" hat der 23jährige F. Schott Fitzgerald alles, was man für ein glamouröses Leben in den Roaring Twenties braucht: Ruhm, viel Geld und eine Ehefrau, die - wie er - ausschweifende Parties liebt. Kein anderer US-amerikanischer Autor hat das Leben der Roaring Twenties so detailliert und schillernd dargestellt wie F. Schott Fitzgerald in seinen Kurzgeschichten und Romanen - darunter der bekannteste: Der große Gatsby. Auch eine berühmte Verfilmung.