Bayern 2 10:05 bis 12:00 Sonstiges Notizbuch Alltag im Jobcenter. Eine Fallmanagerin und ihre Kunden Es ist der Ort, wo komplizierte Bürokratie auf Menschen trifft: das Jobcenter. Hierher kommen alle, die länger als ein Jahr ohne Job sind oder mit ihrer Arbeit nicht den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie sichern können. Ihnen gegenüber sitzen Mitarbeiter, die unter Druck stehen - weil das Personal knapp und die Aufgabe schwierig ist: Menschen in Arbeit zu vermitteln. Zeigt der Kunde mangelnden Willen, so drohen ihm Sanktionen - aber auch für Arbeitslose, die arbeiten wollen, findet sich nicht immer der passende Job. Oft haben Menschen, die ins Jobcenter kommen, gesundheitliche oder familiäre Probleme, oder sie sind überschuldet. Experten sprechen in solchen Fällen von Vermittlungshemmnissen. Wie gehen die Jobcenter-Mitarbeiter damit um? Wie sieht ihr beruflicher Alltag aus? Eleonore Birkenstock hat eine Fallmanagerin bei ihrer Arbeit begleitet.