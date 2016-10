Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Eichendorff und die Träume Joseph von Eichendorff. Schläft ein Lied in allen Dingen ... / Träume in der Literatur. Die andere Wirklichkeit / Das Kalenderblatt 25.10.1853: Neue Pinakothek eröffnet. Von Susanne Tölke Merken Joseph von Eichendorff - Schläft ein Lied in allen Dingen? Autorin: Brigitte Kohn. "Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort": Traum und Sehnsucht prägen das Werk Josephs von Eichendorff (1788-1857), des berühmtesten Dichters der Spätromantik. Sein "Taugenichts" gilt als Vorbild aller Tagträumer, Weltenbummler und Nonkonformisten und ist doch von Trauer, seelischen Wunden und tiefem Ungenügen am Lauf der Welt gezeichnet. Seinem Autor ging es nicht anders. Die Kunst war Eichendorffs Leidenschaft, der preußische Staatsdienst seine Broterwerb. In diesem Zwiespalt entstand ein Werk, das in zeitloser Frische an unzerstörbare Träume rührt: "Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus". In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 240 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 96 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 60 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 35 Min.