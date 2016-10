SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges MusikGlobal Strategien gegen Verbote. Irans Rockszene zwischen Provokation, Konformismus und Exil Merken Über drei Jahrzehnte nach der Islamischen Revolution ist Musik im Iran noch immer ein gefährliches Vergnügen. Westliche Rock- und Popmusik oder Solo-Gesänge von Frauen sind nach wie vor ein rotes Tuch für Irans religiöse Tugendwächter. Doch seit dem Ende der kulturpolitischen Eiszeit unter Ayatollah Khomeini ist in der Islamischen Republik vieles in Bewegung geraten. Allen Widrigkeiten zum Trotz konnten sich im post-revolutionären Iran Ende der 1990er-Jahre viele unerschrockene Rockmusiker neue Spielräume erkämpfen - auch wenn ihnen bis heute enge Grenzen gesetzt sind. "Musighi-e Zirzamini" - Untergrundmusik ist im Iran längst ein geflügeltes Wort. Doch viele sind der Zensur und der Auftrittsverbote überdrüssig. Namhafte Singer-Songwriter wie Mohsen Namjoo, die Musiker der Prog-Rock-Combo "127" oder der Bluesrockband "Kiosk" unter ihrem Frontmann Arash Sobhani haben das Exil gewählt, statt die innere Emigration. In Europa und den USA arbeiten sie an gemeinsamen Projekten. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 20:30 bis 23:40

Seit 186 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 156 Min. Schiffbrüchig

Abenteuerfilm

Tele 5 22:05 bis 00:00

Seit 91 Min. Zeit zu leben

Drama

Super RTL 22:15 bis 00:40

Seit 81 Min.