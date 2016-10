SWR 2 21:03 bis 22:00 Jazz Jazz Session Anniversaire! Höhepunkte vom 10. Jazzdor Strasbourg - Berlin u.a. mit Le Bal des Faux Fréres feat. Marc Ducret, dem Trio Un Poco Loco und dem Duo Joachim Kühn / Emile Parisien Merken Es gab Grund zum Feiern: im Juni ging das Jazzdor-Festival Strasbourg-Berlin, jener junge Ableger des traditionsreichen französischen Festivals für den experimentierfreudigen Jazz in der deutschen Hauptstadt, zum zehnten Mal über die Bühne. Doch Philippe Ochem, der stolze Gründer und Leiter des Jazzdor, sah darin keinen Anlass für ein spezielles Gala-Programm. Schließlich versprechen die Leitlinien seine Programmplanung ohnehin schon Außergewöhnliches: Grenzen überschreitende deutsch-französische Begegnungen etwa wie Dejan Terzics Quartett Axiom mit Chris Speed, Matt Penman und dem Pariser Pianisten Bojan Z. Oder das Duo von Joachim Kühn (72) und Emile Parisien (33), der sich musikalisch als Sohn des Vorgenannten begreift. Das Trio Un Poco Loco nahm sich mit Posaune, Klarinette und Bass nicht nur die Meisterwerke des Bebop vor, sondern brachte auch Leonard Bernsteins "West Side Story" auf die Bühne. Und der Avantgarde-Gitarrist Marc Ducret traf mit Frédéric Gastard (Bass-Saxofon), Matthias Mahler (Posaune) und Sylvain Bardiau (Trompete) drei Brüder im Geiste. Gemeinsam brachten sie die Bad Bal de Faux Freres in Berlin zum Tanzen. Nach der Jubiläumsfeier ist vor dem Festival: am 4. November beginnt das Jazzdor-Festival an seinem angestammten Platz in Strasbourg. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tobias Richtsteig