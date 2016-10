SWR 2 19:20 bis 20:00 Sonstiges Tandem ARD Pinball (2/2). Top Five - die nominierten Stücke Merken Der ARD Wettbewerb für unabhängige Radiomacher, der ARD PiNball, geht in sein elftes Jahr. Im Rahmen der ARD Hörspieltage wird auch dieses Mal wieder das beste Kurzhörspiel ausgezeichnet, das außerhalb der Rundfunkanstalten produziert worden ist und bislang nicht veröffentlicht wurde. In SWR2 Tandem stellen wir die fünf nominierten Einreichungen vor. Die Preisvergabe findet am 12. November im Rahmen der Nacht der Gewinner am ZKM in Karlsruhe statt. Am Abend davor können Sie die Finalisten dort außerdem live erleben und sie zu ihren Hörspielen befragen. In Google-Kalender eintragen