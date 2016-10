Super RTL 11:05 bis 11:30 Trickserie Oddbods Der Zauberer / Panik Raum / Keine Gute Tat USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Slick möchte eine eigene Zauber-Show auf die Beine stellen. Doch was wäre ein Zauberer ohne eine richtige Assistentin und was passiert wenn diese auch Zauberambitionen hegt? 2. Geschichte: Durch einen Zufall sind Fuse und Pogo zusammen in Jeffs Haus eingesperrt. Das Sicherheitssystem ist eingeschaltet und den beiden bleibt nichts anderes übrig, als zu warten bis Jeff zurückkommt. Ob das gutgehen kann? 3. Geschichte: Fuse ist in einer misslichen Lage und wird von Newt gerettet. Um sich bei ihr zu revanchieren, möchte er sie auch retten und wird dabei zu einem anstrengenden Begleiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Oddbods Altersempfehlung: ab 6