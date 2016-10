DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik Universum JSB. Der "Actus tragicus" - Höhepunkt und größtes Rätsel des jungen Bachs Merken Seit Beginn der Bach-Renaissance geraten Musikliebhaber beim Hören des "Actus tragicus" BWV 106 in Verzückung. Albert Schweitzer bekannte gar, er würde "zwei­hundert Bach-Kantaten hergeben für hundert in der Art des Actus tragicus". Kein Wunder: Denn das Stück bietet ein Kompen­dium der Kunstgriffe des jungen Bach und ist ohne Zweifel das Gipfelwerk der protestantischen Kirchenkantate älterer Prägung. Aber es wirft auch Fragen auf: Wann entstand die Komposi­tion? Wer wurde damit zu Grabe getragen? Und was macht ihre eigentümliche Schönheit aus? Michael Maul vom Leipziger Bach-Archiv wird in der Sende­reihe "Universum JSB" ver­suchen, diese Geheimnisse zu ergründen und den zahlreichen Hypothesen zur Entstehungs­geschichte des "Actus tragicus" nachgehen. In Google-Kalender eintragen