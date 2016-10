TV5 21:00 bis 21:43 Sonstiges Unité 9 Épisode 13 CDN Merken De retour à Lietteville, Marie tente de cacher l'émoi qu'elle ressent suite à l'abandon des procédures contre Benoît. En congé maladie, Caroline est remplacée par Josée. Mais celle-ci a-t-elle le vécu et l'expérience pour un tel mandat - Deux nouvelles détenues arrivent : la jeune Cameron Marquis et soeur Marie-Gisèle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guylaine Tremblay (Marie) Céline Bonnier (Suzanne) Catherine Proulx-Lemay (Michèle) Ève Landry (Jeanne) Catherine-Anne Toupin (Shandy) Danielle Proulx (Henriette) Élise Guilbault (Kim) Originaltitel: Unité 9 Regie: Jean-Philippe Duval, Yan Lanouette Turgeon Drehbuch: Danielle Trottier