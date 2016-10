TV5 17:03 bis 17:55 Sonstiges Temps présent USA, les noirs dans le viseur de la police CH Merken Le basketteur vaudois et métis Thabo Sefolosha, star de la NBA, s'est fait brutaliser par la police de New York et, fait exceptionnel, a obtenu réparation en justice. Le Suisse a eu l'occasion de ressentir dans sa chair le vent de haine raciale qui traverse le pays, après des siècles de discrimination qu'on espérait abolie. Ainsi à Dallas, le 7 juillet dernier, un réserviste noir de l'armée abat, tel un sniper, cinq représentants des forces de l'ordre en marge d'une manifestation anti-police. Son but : venger dans le sang la mort de tous ses frères afro-américains victimes de brutalités policières. L'Amérique est sous le choc. Un immense défi pour le prochain Président. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Laurence Gemperle et Steven Artels