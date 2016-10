TV5 14:47 bis 15:37 Sonstiges Le Passager Prométhée F 2015 Merken Mathias Freire, psychiatre, et Anaïs Chatelet, capitaine à la brigade criminelle, sont liés l'un à l'autre par la mémoire et la mort. Une série de crimes inspirés de la mythologie grecque les réunit pour une enquête qui les mènera face à eux-mêmes et à leurs propres démons? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jean-Hugues Anglade (Mathias Freire) Raphaëlle Agogué (Anaïs Chatelet) Michaël Cohen (Le Coz) Hocine Choutri (Jaffar) Benjamin Blanchy (Jérôme Rottier) Tatiana Gousseff (Longot) Amine Sabir (Youssef) Originaltitel: Le Passager Regie: Jérôme Cornuau Drehbuch: Jean-Christophe Grangé Musik: Olivier Florio