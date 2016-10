ORF 2 23:10 bis 00:05 Diskussion kreuz und quer diskussion Unsichere Zeiten - nur keine Panik! A 2016 Stereo 16:9 Merken Für Aufregung sorgt, dass junge Menschen in der westlichen Welt der Faszination des Dschihadismus erliegen. Ein Grund dafür sind die Krisen der westlichen Gesellschaften: Die Grunderfahrung, dass nichts mehr gilt, es keine Verbindlichkeiten mehr gibt, kann zu einem Gefühl der Unsicherheit, der Leere und der Sinnlosigkeit führen. Woher kommt diese nihilistische Grundstimmung, wo zeigt sie sich und was hat sie für Folgen? Welche Gefahren ergeben sich daraus und wo könnten neue Chancen liegen?Darüber diskutieren u.a. Jürgen Manemann (Forschungsinstitut für Philosophie, Hannover), Mirja Kutzer (Theologin, Universitäten Wien und Kassel), Kenan Güngör (Soziologe, Experte für Integrations- und Diversitätsfragen) und Martin Seel (Professor für Philosophie an der Universität Frankfurt a. M.).Die Diskussion leitet Michael Hofer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Hofer Gäste: Gäste: Jürgen Manemann (Forschungsinstitut für Philosophie, Hannover), Mirja Kutzer (Theologin, Universitäten Wien und Kassel), Kenan Güngör (Soziologe, Experte für Integrations- und Diversitätsfragen), Martin Seel (Professor für Philosophie an der Universität F Originaltitel: kreuz und quer diskussion

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 20:30 bis 23:40

Seit 185 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 155 Min. Schiffbrüchig

Abenteuerfilm

Tele 5 22:05 bis 00:00

Seit 90 Min. Zeit zu leben

Drama

Super RTL 22:15 bis 00:40

Seit 80 Min.