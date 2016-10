ZDF neo 23:15 bis 00:00 SciFi-Serie The Aliens Folge: 2 Die Rückkehr GB 2016 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Lewis erfährt, wer sein wahrer Vater ist und wird von ihm erpresst. Lewis' Schwester Holly hat Probleme mit ihrer Drogensucht, und sein Kollege Truss vermutet, dass er ein Geheimnis hat. Alle Folgen der Serie "The Aliens" sind ab 1. Oktober 2016 online über die funk App von ARD und ZDF verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Socha (Lewis) Jim Howick (Dominic) Michaela Coel (Lilyhot) Trystan Gravelle (Fabien) Holli Dempsey (Holly) Neil Fitzmaurice (Niall) Chanel Cresswell (Paulette) Originaltitel: The Aliens Regie: Jonathan Van Tulleken Drehbuch: Fintan Ryan Kamera: David Higgs Musik: Vince Pope

