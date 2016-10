ZDF neo 22:30 bis 23:15 SciFi-Serie The Aliens Folge: 1 Das Halbblut GB 2016 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neu Neue Folge Neue Staffel Merken Wer "The Aliens" in der funk-App noch nicht entdeckt hat, hat nun auf ZDFneo die Möglichkeit, die britische Dramedy der "Misfits"-Macher im TV zu sehen. Bereits seit 40 Jahren sind die Aliens unter uns. Sie sehen aus wie Menschen und müssen in Ghettos leben. Grenzkontrolleur Lewis hasst die Aliens aus vollem Herzen. Doch dann wird er zum Umdenken gezwungen. ZDFneo zeigt alle sechs Folgen an einem Stück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Socha (Lewis) Jim Howick (Dominic) Michael Smiley (Antoine) Michaela Coel (Lilyhot) Vivienne Achaempong (Lehrerin) Ashley Walters (Christophe) Bronson Webb (Guy) Originaltitel: The Aliens Regie: Jonathan Van Tulleken Drehbuch: Fintan Ryan Kamera: David Higgs Musik: Vince Pope