Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges Jazz live Merken Er lasse alles, was im Leben wichtig sei, in seine Musik einfließen, sagte Yaron Herman einmal. Er kennt keinerlei Berührungsängste, wenn es um ganz verschiedene Genres geht, aus denen er seine Anregungen bezieht, gleich ob Jazz, Pop, Folklore, Klassik oder Avantgarde. Er arbeitet ständig daran, seine Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. Klar definierte Strukturen auf der einen und poetischer Freigeist auf der anderen Seite - alles kommt in der Musik von Yaron Herman stimmig zusammen. Und genau in diesem Spannungsfeld trifft der israelische, in Paris lebende Pianist auf einen idealen Duopartner: Adam Baldych, Jazzgeiger aus Polen, international gerühmt wegen seiner Fähigkeit, emotionale Höhen und Tiefen intensiv auszuloten. Auf der Konzertbühne treten Herman und Baldych in einen instrumentalen Dialog voller Virtuosität, Dynamik und Leidenschaft. In Google-Kalender eintragen Moderation: Harald Rehmann Gäste: Gäste: Adam Baldych (Violine), Yaron Herman (Piano)