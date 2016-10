ORF 3 22:50 bis 23:40 Dokumentation Mythos Geschichte Babenberger (2/2) Babenberger (2/2) A 2016 2016-10-25 02:55 Stereo 16:9 Merken In Teil zwei des neuen ORFIII-Zweiteilers über die Babenberger geht es um die Hochblüte des Geschlechts unter Heinrich Jasomirgott, um die die großen baulichen Hinterlassenschaften wie Stift Klosterneuburg sowie um die spektakulärste Geiselnahme der Geschichte, die Gefangennahme von Richard Löwenherz, den die Babenberger für 50.000 Silbermark an Kaiser Heinrich VI. übergaben. Mit Friedrich II., der gegen die Ungarn in der Schlacht an der Leitha fiel, erlosch das Haus der Babenberger 1246 in der Manneslinie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythen der Geschichte Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 20:30 bis 23:40

Seit 186 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 156 Min. Schiffbrüchig

Abenteuerfilm

Tele 5 22:05 bis 00:00

Seit 91 Min. Zeit zu leben

Drama

Super RTL 22:15 bis 00:40

Seit 81 Min.