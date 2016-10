ORF 3 20:15 bis 21:10 Magazin erLesen A 2016 Wh. am 28.Oktober, ORFIII Stereo Untertitel 16:9 Merken Diesmal bei "erLesen" zu Gast: Schriftstellerin Christine Nöstlinger, Schriftsteller Peter Turrini, Schriftsteller Thomas Glavinic und Journalisten-Legende Hugo Portisch. ORFIII wird 5 und auch bei "erLesen" wird der Sendergeburtstag mit einer besonderen Ausgabe gefeiert. Denn neben vier hochkarätigen Persönlichkeiten gibt es dieses Mal auch einen Blick hinter die Kulissen von Heinz Sichrovskys Bücherwelt. Und ein Best of aus den lustigsten Hoppalas darf natürlich auch nicht fehlen. Aber auch Christine Nöstlinger hat einen runden Geburtstag zu feiern, denn soeben wurde die beliebte Kinderbuchautorin 80 Jahre alt. Anlässlich dazu bringt sie das Beste und Emotionalste aus ihrem Leben in drei Bänden heraus. Peter Turrini war zuletzt im Trubel seines 70. Geburtstags zu Gast. Heute inszeniert er regelmäßig am Theater in der Josefstadt, wie etwa das Stück "Sieben Sekunden Ewigkeit", das ab Jänner uraufgeführt wird. Thomas Glavinics Werke sind Bestseller, werden in mehr als 20 Sprachen übersetzt und regelmäßig verfilmt oder für die Bühne adaptiert. "Der Jonas-Komplex" ist sein aktueller Roman und stellt jene Fragen, die uns als Menschen ausmachen: Wer will ich sein? Und habe ich den Mut die dazu notwendigen Entscheidungen zu treffen? Und der große Hugo Portisch ist nicht nur der Geschichtslehrer einer ganzen Nation, er hat auch an der Entstehungsgeschichte von ORFIII maßgeblich beigetragen und kann bestimmt aus dem Nähkästchen plaudern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heinz Sichrovsky Gäste: Gäste: Christine Nöstlinger (Schriftstellerin), Peter Turrini (Schriftsteller), Thomas Glavinic (Schriftsteller), Hugo Portisch (Journalisten-Legende) Originaltitel: Erlesen