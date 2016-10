ORF 3 19:20 bis 19:50 Reportage Aufgetischt: In Eisenstadt In Eisenstadt A 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Wenn sich Aufgetischt am Sonntag der spannenden und köstlichen Vielfalt des Lebensraums um Eisenstadt widmet, folgt die Sendung im Hintergrund dem roten Faden "Boden". Eisenstadt und weite Teile des Burgenlands lagen vor ein paar Millionen Jahren noch an einem Meer. Im warmen Wasser tummelten sich bunte Fischarten, ihre versteinerten Artgenossen finden sich heute verborgen im St. Margarethener Sandstein. Der Landwirt Richard Triebaumer aus Rust lebt von der Qualität des Bodens, und es muss auch ein ganz besonderer Boden sein, da in Oslip mit der "Cselley Mühle" vor 37 Jahren eine Plattform für Aktionen aller Art entstand. Seit damals begeistern hier Künstler ihr Publikum. Wenn Michal Rabina im Restaurant "Henrici" einen Zander zubereitet, zeigt die Beilage "Tarhonya" die multiethnische Mischung in der Küche: burgenländisch-ungarisch-slowakisch, also durchaus typisch österreichisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aufgetischt