ORF 3 13:25 bis 14:10 Dokumentation Unser Fernsehen - Die ORF Familie wächst A 2016

"ORF III - Kultur und Information" feiert am heurigen Nationalfeiertag seinen fünften Geburtstag. Gegründet am Ausgang der Weltfinanzkrise als Zwei-Personen-Unternehmen, ist der Sender heute ein Angelpunkt für Bildungsfernsehen in der ORF-Senderfamilie geworden. Zahlreiche Sendemarken und Eigenformate wie der Themenmontag, die Zeitgeschichte, der Klassik-Sonntag, erlesen, Treffpunkt Medizin, Inside Brüssel oder 60 Minuten Politik sind zum Fixprogramm einer festen Seherschaft geworden. Gestalter Philipp Maiwald blickt zurück auf die fünf Jahre und fängt prominente Stimmen zum Jubiläum ein.

Originaltitel: Unser Fernsehen: ORF III wird fünf