Anixe HD 10:30 bis 11:30 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Diebisches Duo D 2001 Viktor, ein pensionierter Professor mit beträchtlichem Vermögen, findet vor seinem Haus eine schwangere junge Frau, der es offensichtlich schlecht geht. Als Viktor sie hineinbittet, stolpert die junge Luzie unglücklich und verletzt sich. Der ehemalige Professor kümmert sich rührend um sie, was Luzie zunehmend unangenehm ist. Schauspieler: Claudia Schmutzler (Stephanie Wilde) Walfriede Schmitt (Oberschwester Klara Junge) Ulrike Mai (Schwester Elke Richards) Christoph Schobesberger (Dr. Johannes Stein) David C. Bunners (Dr. Markus Meier-Liszt) Constanze Roeder (Dr. Berger) Henry Arnold (Rocko) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Vera Loebner Drehbuch: Jörg Brückner Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer