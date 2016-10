ORF 1 21:05 bis 21:50 Krimiserie Die Detektive Skydiver A 2014 2016-10-25 03:05 Stereo Untertitel 16:9 Merken Eher unfreiwillig nehmen Ronnie und Felix den Fall von Wassili Stepakoff, Pate der Russenmafia, an. Sie sollen seine Freundin und Liebe seines Lebens, Nadja, bei einem Fallschirmsprung-Kurs begleiten und sichergehen, dass ihr nichts passiert. Vor allem für Felix der an Höhenangst leidet, ist diese Aufgabe quasi Selbst-Aufgabe. Aber gibt es wirklich einen Grund für die Sorge von Stepakoff? Oder war der Kurs gar Tarnung für Nadja, um ihn zu hintergehen? Mit Johannes Zirner (Felix Kukla), Serkan Kaya (Ronnie Galafinides); Iréna Flury (Karin Mandl), Katharina Straßer (Susi Lorenz), Lukas Resetarits (Bruno Lorenz), Nina Hafner (Lilli Lorenz), Mercedes Echerer (Lore Drexler), Wolf Bachofner (Viktor Manos), Merab Ninidze (Wassili Stepakoff), Katharina Nesytowa (Nadja Malkin), Dessi Urumova (Sonja), Thomas Weissengruber (Armin), Karin Lischka (Bibi), Stefano Bernardin (Boris), Wolfgang Böck (Wilhelm Kukla) U:A: Buch: Fritz Ludl In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johannes Zirner (Felix Kukla) Serkan Kaya (Ronnie Galafinides) Iréna Flury (Karin Mandl) Katharina Straßer (Susi Lorenz) Lukas Resetarits (Bruno Lorenz) Nina Hafner (Lilli Lorenz) Mercedes Echerer (Lore Drexler) Originaltitel: Die Detektive Regie: Michi Riebl Drehbuch: Fritz Ludl Kamera: Richi Wagner Musik: Thomas Schobel, Boris Worister