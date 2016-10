ORF 1 19:20 bis 19:45 Comedyserie The Big Bang Theory Es waren doch nur Küsse USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Raj berichtet Howard und Bernadette von Emilys seltsamen Vorlieben, zum Beispiel, dass sie es mit ihm auf dem Friedhof treiben will. Da er davon abgestossen ist, denkt er darüber nach, die Beziehung zu beenden, aber seine Freunde nehmen das nicht erst. Stattdessen erkennen sie, dass Stuart sich viel zu sehr bei ihnen eingenistet hat und beschliessen ihn nun endlich vor die Tür zu setzen.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6