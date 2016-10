ORF 1 17:30 bis 17:55 Trickserie Die Simpsons Ein halbanständiger Antrag USA 2002 Dolby Untertitel Merken Patty und Selma erfahren, dass Marges Jugendliebe Artie Ziff der fünftreichste Mann Amerikas ist. Sie nehmen Kontakt mit ihm auf. Kurz darauf erscheint Artie in Springfield und macht Marge ein unmoralisches Angebot. Er bietet ihr eine Million Dollar für ein gemeinsames Wochenende. Da Homer dringend eine kostspielige Nasenoperation braucht, um von seinem Schnarchen kuriert zu werden, nimmt Marge an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Lauren Macmullan Drehbuch: Tim Long Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 6