ORF 1 15:20 bis 15:40 Comedyserie The Big Bang Theory Die Skywalker-Attacke USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Leonard und Sheldon sind unterwegs nach Berkeley, um an der dortigen Universität einen Vortrag über ihre neue Theorie zu halten. Da sie zu früh dran sind, wollen sie unterwegs einen Abstecher zu George Lucas' Skywalker-Ranch machen. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen ... Bernadette und Howard organisieren einen Garagenverkauf, um Mrs. Wolowitz' Sachen loszuwerden. Dass das Ganze in ein erbittertes Tischtennis-Turnier ausartet, hätten sie allerdings nicht gedacht! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kaley Cuoco (Penny) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6