ORF 1 12:50 bis 13:35 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Die Kämpferin USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Die talentierte Nachwuchs-Boxerin Tallis Lang hat während ihrer Boxkämpfe kurze Blackouts. In ihren Träumen sieht sie immer das unvollständige Bild von einem Mann mit Bart. Dani versucht, der Ursache des Traumes auf die Spur zu kommen. Und Matthew erhält ein tolles Jobangebot in San Francisco. Währenddessen machen sich T.K. und sein "Life-Coach" Laz auf den Weg nach Miami. Schauspieler: Callie Thorne (Dani Santino) Marc Blucas (Matthew Donnally) Scott Cohen (Nico Careles) Hannah Marks (Lindsay Santino) Patrick Johnson (Ray Santino Jr.) Mehcad Brooks (Terrence King) Orlando Jones (Lazarus Rollins) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: Kevin Hooks Drehbuch: Damani Johnson, Ildy Modrovich Kamera: William Eichler Musik: Adam Gorgoni Altersempfehlung: ab 6