ORF 1 11:25 bis 12:10 Serien Mistresses Mit offenen Karten USA, GB 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nachdem Savi freiwillig von Karens Fall zurückgetreten ist, wurde Dom damit beauftragt. Doch Savi kann es nicht lassen, sich überall einzumischen. Dom schafft es, dass Savi ein großer neuer Auftrag zugeteilt wird. Dafür muss sie Kunden in New York besuchen muss. Karen hingegen muss während der Verhandlung erleben, dass sich ihr Alibi in Luft auflöst. Und April überlegt, ob sie ihrer Tochter beichten soll, dass ihr Vater noch lebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alyssa Milano (Savannah "Savi" Davis) Yunjin Kim (Karen Kim) Rochelle Aytes (April Malloy) Jes Macallan (Josslyn Carver) Brett Tucker (Harry Davis) Jason George (Dominic Taylor) Erik Stocklin (Sam Grey) Originaltitel: Mistresses Regie: Jeff Bleckner Drehbuch: Josh Reims Kamera: Greg Gardiner Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12