Schweiz 2 23:55 bis 01:55 Komödie Knocked Up - Beim ersten Mal USA 2007 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ben (Seth Rogen) kann sein Glück kaum fassen, als er in einer Disco mit der atemberaubenden Alison (Katherine Heigl) flirtet - und tatsächlich bei ihr landen kann. Frauen vom Format der jungen Fernsehmoderatorin pflegen sich in anderen Sphären zu bewegen als der pummelige Faulenzer. Doch in dieser Nacht lacht ihm das Glück, denn Alison feiert ihren neuen Job, als gäbe es kein Morgen. Das kommt freilich. Die verspätete Überraschung ist noch deftiger als der an jenem Morgen unbekannte Männerpo in ihrem Bett: Alison ist schwanger. Da sie das Kind behalten will, nimmt die werdende Mutter Kontakt mit dem Schlawiner auf, den sie unter normalen Umständen keines Blickes gewürdigt hätte. Zu ihrem Erstaunen zeigt sich Ben verständnisvoll und kooperativ. Er erklärt sich bereit, ihr zur Seite zu stehen und Verantwortung zu übernehmen. Das ist leichter gesagt als getan, führte Ben doch bislang ein unbeschwertes Junggesellenleben. Auch die Aussicht auf ein gesichertes Einkommen ist denkbar trüb mit seiner Webseite, die bekannten Schauspielerinnen mit "Oben-ohne-Bildern" gewidmet ist. Es soll nicht die einzige Hürde für das ungleiche Paar sein. Nachdem er mit "The 40 Year Old Virgin" einen jungfräulichen 40-Jährigen behutsam in die Freuden der Liebe eingeführt hat, beschert Regisseur Judd Apatow in seinem nächsten Film einem Herumhänger und einer Karrierefrau ein Baby. Erneut fertigt er aus einem Stoff, der zu plumpen Scherzen geradezu einlädt, mit feinsinnigem Humor eine liebenswürdige Komödie, die ihre Figuren nie der Lächerlichkeit preisgibt. Bei "Knocked Up" mit dabei ist auch Seth Rogen, dessen Aufstieg zum Komödienstar im Gleichschritt mit Apatow erfolgte. Eine gute Falle als Komödiantin macht in "Knocked Up" auch Katherine Heigl, dem Serienpublikum von SRF zwei ursprünglich als Izzie aus "Grey's Anatomy" bekannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Seth Rogen (Ben Stone) Katherine Heigl (Alison Scott) Paul Rudd (Pete) Leslie Mann (Debbie) Jason Segel (Jason) Jay Baruchel (Jay) Jonah Hill (Jonah) Originaltitel: Knocked Up Regie: Judd Apatow Drehbuch: Judd Apatow Kamera: Eric Edwards Musik: Joe Henry, Loudon Wainwright III Altersempfehlung: ab 12

