Schweiz 2 13:10 bis 13:30 Comedyserie The Grinder Was, wenn nicht? USA 2015 2016-10-26 10:15 Dolby Digital HDTV Merken Als Dean von einem Paar erfährt, dem wegen seiner Liebe der Job gekündigt wurde, wittert er eine Gelegenheit, sich und die Kanzlei mit einem gesellschaftsrelevanten Fall zu profilieren. Stewart lockert über Nacht das Datingverbot im Hause Sanderson, als ihm bewusst wird, dass er sich verhält wie eine Figur in der Fernsehserie "The Grinder" - der ewig zaudernde, kleinmütige Pincus. Dass dieser ebenso notwendig ist wie der Part des strahlenden Helden, leuchtet ihm erst spät ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Lowe (Dean Sanderson) Fred Savage (Stewart Sanderson) Mary Elizabeth Ellis (Debbie Sanderson) Natalie Morales (Claire Lacoste) Hana Hayes (Lizzie Sanderson) Connor Kalopsis (Ethan Sanderson) William Devane (Dean Sanderson Sr.) Originaltitel: The Grinder Regie: Jake Kasdan Drehbuch: Andrew Mogel, Jarrad Paul Kamera: Rhet Bear Musik: Jeff Cardoni