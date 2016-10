Schweiz 2 09:20 bis 09:45 Jugendserie The Next Step Opfer bringen CDN 2013 Stereo HDTV Merken Emily und Michelle stellen sich einem Interview. Sie sind froh, im Halbfinal zu sein und beteuern ihre Zusammenarbeit als Co-Captains. Im Interview mit Elite erfährt die Tanztruppe, dass diese bereits die Flugtickets für die nationalen Meisterschaften gekauft hat. Sie strotzen vor Zuversicht, den Wettbewerb zu gewinnen. Der Captain der Tanztruppe Elite, Amanda, beleidigt denn auch Emily direkt in einem Gespräch. Diese ist getroffen, und Eldon soll mit ihr sprechen, um sie wieder aufzustellen. Im Gespräch merkt er, dass er sich immer weiter von ihr entfernt. Als Emily ihn zu küssen versucht, weicht er ihr aus, was Emily sichtlich verwirrt. Riley und James scheinen sich auch immer weiter zu verstreiten, weil James herumblödelt - und das im falschen Moment. Dann geht es auf die Bühne, und der Auftritt gelingt. Danach entschuldigt sich Riley bei James, und sie finden sich wieder. Und dann ist es offiziell: Das Next-Step-Tanzstudio schafft es ins Finale. Als sich alle umarmen, beobachtet Emily wieder eine innige Umarmung zwischen Eldon und Michelle. Sie will dies später mit ihm besprechen. Das Finale findet erst am nächsten Tag statt. Am Morgen treffen sich alle, um noch einmal zu proben. Doch was sollen sie der Truppe Elite noch entgegensetzen? Chloe schlägt vor, das Duett zwischen Eldon und Michelle zu bringen. Emily ist etwas verwirrt. Doch alle bestätigen, dass es sehr emotional sei und stark. Das ist ein Schlag ins Gesicht für Emily - doch der Erfolg der Truppe geht vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacey Tookey (Stacey Tookey) Shamier Anderson (Chris) Victoria Baldesarra (Michelle) Alexandra Beaton (Emily) Jordan Clark (Giselle) Samantha Grecchi (Stephanie) Lamar Johnson (West) Originaltitel: The Next Step Regie: Mitchell T. Ness Drehbuch: Frank Van Keeken Kamera: Kim Derko Musik: Grayson Matthews

