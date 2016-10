Schweiz 1 01:05 bis 01:35 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit "Lotterie" IV-Rente: Grosse Unterschiede je nach Gutachter / Betrugsopfer selber schuld: Bank bittet Kunden zur Kasse / Im Trockenen: Imprägniersprays im Test CH 2016 2016-10-26 11:35 Stereo HDTV Merken "Lotterie" IV-Rente: Grosse Unterschiede je nach Gutachter: Medizinische Gutachter ermitteln bei Kranken die Arbeitsfähigkeit und haben damit grossen Einfluss auf die Höhe der IV-Rente. "Kassensturz"-Recherchen zeigen: Ob ein Betroffener eine IV-Rente erhält oder nicht, hängt stark von der Gutachterstelle ab. "Kassensturz" zeigt, warum das zuständige Bundesamt diese "Lotterie" und Ungleichbehandlung toleriert. Betrugsopfer selber schuld: Bank bittet Kunden zur Kasse: Am SBB-Automaten wird einem ahnungslosen Kunden die Bankkarte ausgelesen. Kurze Zeit später heben Betrüger in Asien 1300 Franken vom Konto ab. Für diesen Schaden will die Migros-Bank nicht voll aufkommen; sie wirft dem Kunden gar mangelnde Sorgfalt vor. "Kassensturz" rollt den Fall auf. Im Trockenen: Imprägniersprays im Test: Gerade im Herbst sollten Kleider und Schuhe vor Nässe und Kälte schützen und dicht halten. "Kassensturz" testet zwölf Imprägniersprays für Leder und Textilien auf Wirksamkeit, Handhabung und gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe. Zwei Produkte sind zum Davonlaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kathrin Winzenried Originaltitel: Kassensturz