Schweiz 1 14:20 bis 16:00 Liebesfilm Ein Sommer in Schottland D 2012 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken 30 Jahre nachdem Monika Bach (Marion Kracht) in ihrem Austauschjahr in Schottland ihre erste Liebe Angus Sinclair (David C. Bunners) kennengelernt hat, reist sie mit ihrer Mutter und einer Rentnergruppe in das Land zurück. Nach drei Tagen flieht sie aus der Gruppe und versucht, Angus ausfindig zu machen. Das ist nicht schwer, denn er ist mittlerweile einer der erfolgreichsten Whisky-Brenner Schottlands. Ihre Liebe scheint wieder aufzuflammen, doch als sich der eigenwillige Landschaftsfotograf Richard Travis (Sascha Hehn) auch für Monika interessiert, muss sie sich für einen der Männer entscheiden. Fest steht, dass sie in Schottland bleiben will - zum Entsetzen ihrer Mutter, die sie mit allen Mitteln davon abhalten will. Schauspieler: Marion Kracht (Monika Bach) Sascha Hehn (Richard Travis) Christiane Blumhoff (Gertrud Bach) David C. Bunners (Angus Sinclair) Henriette Richter-Röhl (Sally Miller) James Bryce (Pete) Ulla Geiger (Marlies Schöne) Originaltitel: Ein Sommer in Schottland Regie: Michael Keusch Drehbuch: Beate Fraunholz Kamera: János Vecsernyés Musik: Micki Meuser