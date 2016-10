Hessen 13:05 bis 14:30 Drama Nichts für Feiglinge D 2013 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Musikstudent Philip genießt sein lockeres Studentenleben zwischen WG-Küche, Kneipe und knisterndem Flirt mit seiner neuen Nachbarin Doro - bis er erfährt, dass seine Großmutter Lisbeth unter Demenz leidet. Obwohl Philip nach dem frühen Tod seiner Eltern bei ihr aufwuchs, hat er zu der kratzbürstigen alten Dame kein besonders gutes Verhältnis. Als der Versuch, sie in einem Pflegeheim unterzubringen, in einem Eklat endet, nimmt Phillip seine Oma notgedrungen in der WG auf. Seine beiden Mitbewohner sind davon zunächst wenig begeistert, aber schon bald schließen sie die rüstige Lady tief ins Herz. Doch die Idylle ist nicht von Dauer, denn Lisbeths fortschreitende Krankheit macht sich immer deutlicher bemerkbar. - Der mit Hannelore Hoger und Frederick Lau hochkarätig besetzte Film behandelt ein ernstes Thema mit großer Sensbilität und feinem Humor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Hoger (Lisbeth Diercksen) Frederick Lau (Philip Diercksen) Anna Brüggemann (Doro) Tino Mewes (Ulli) Burak Yigit (Mehmet) Sandra Borgmann (Dr. Jonas) Stephan Kampwirth (Yuppie) Originaltitel: Nichts für Feiglinge Regie: Michael Rowitz Drehbuch: Martin Rauhaus Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Egon Riedel