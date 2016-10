National Geographic 10:50 bis 11:40 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Willkommen im Winter CDN 2013 2016-11-21 01:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Winter ist mit voller Wucht über den Coquihalla-Highway hereingebrochen. Jamie Davis hat die größte Rettungscrew aller Zeiten am Start. Der erste Einsatz der Saison führt die Männer zu einem abgestürzten Truck mit einer doppelten Ladung Holz an Bord. Jamie muss beides bergen, ohne dass das empfindliche Dach dabei Schaden nimmt. Als sich der Auftrag bis in die Nacht hinzieht, überfriert die Straße, und die Männer müssen den vorbeifahrenden Verkehr und die heikle Bergung koordinieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Alex Gower-Jackson, Tim Hardy, Brad Quenville, Matthew Shewchuk, Neil Thomas Drehbuch: Mark A. Miller Musik: Christopher Nickel