National Geographic 09:10 bis 10:00 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Eine stürmische Nacht CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nur noch zwei Tage bis Weihnachten, doch an Ruhe und Besinnlichkeit ist nicht zu denken - im Gegenteil. Ein Sattelzug hat eine Brücke durchbrochen und mehrere Wohnmobile mit in den Unfall hinein gerissen. Einige Fahrzeuge baumeln buchstäblich über einem reißenden Fluss. Für John, Jamies neuen Mann in British Columbia, bietet sich bei diesem Desaster die Gelegenheit, endlich zu zeigen, was er kann. Auf dem Coquihalla Highway kämpfen sich Al Quiring und Gord Boyd derweil durch eine stürmische Nacht. Die Männer setzen alles daran, die wichtige Verkehrsader für die Feiertage frei zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Susanne Jespersen Musik: Christopher Nickel

